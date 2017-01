AmbondronA : Clôture du 15e anniversaire au Palais des Sports

Les milliers de fans qui suivent leur page officielle n’ont pas raté l’info. AmbondronA sera en concert au Palais des Sports le 26 février, pour clôturer la célébration de ses 15 ans de scène. La nouvelle s’est répandue comme une traînée de poudre et tout le monde est en effervescence, voulant à tout prix être les premiers à s’arracher les tickets d’entrée. D’autant plus qu’à l’occasion de ce concert, le groupe sortira un DVD live de son concert au Coliseum en 2016. De son côté, le groupe AmbondronA se prépare à donner un show digne des plus grandes fêtes. « L’idée, dans la célébration de ces 15 ans de carrière, c’était de remonter sur toutes les scènes où nous nous sommes produits. Comme nous n’avons pas joué au Palais des Sports en 2016, on s’était dit qu’il nous fallait marquer le coup » explique Beranto.

Mais 15 ans, c’est aussi l’occasion d’avoir un regard objectif sur une carrière. Pour AmbondronA, le succès a toujours été au rendez-vous. Et le nombre d’admirateurs le prouve. Des générations entières qui ne jurent que sur eux, avec de nouvelles têtes chaque année. « Nous sommes contents de voir que nos fidèles fans sont là, malgré vents et marées. Mais ça nous touche aussi de constater qu’il y a de nouvelles personnes qui nous suivent. Des jeunes, qui nous donnent un nouveau souffle, une véritable source de motivation et d’inspiration » continue Beranto. Avec six albums à leur actif, Beranto, Kix et les autres veulent continuer à offrir ce qu’il y a de meilleur en eux. D’ailleurs, après ce concert, ils retourneront au studio pour travailler sur leur 7e album.

Anjara Rasoanaivo