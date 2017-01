Dome rta : Samoela et Ry Kala Vazo sur la même scène ; c’est reparti !

La première collaboration a réussi. Pourquoi ne pas en tenter une seconde ? Le 17 février, Samoela partagera donc, à nouveau, la scène avec Mirana, Mitchou et Vanintsoa.

Concert en solo ? Ça viendra mais pas tout de suite. Pour le moment, c’est avec Ry Kala vazo que Samoela va investir la scène. Au mois de décembre, le chanteur annonçait les retrouvailles avec ses inconditionnels au CCesca Antanimena. Une nouvelle qui ravit les fans qui se faisaient une joie de passer un moment avec leur idole. Malheureusement pour eux, le rendez-vous ne se fit pas. Selon monsieur Bandy akama, le concert n’a pas été définitivement annulé mais seulement reporté. Autrement dit, un recul pour mieux sauter. Et si pour l’instant, aucune date n’a encore été annoncée, Samoela, de son côté, ne reste pas les bras croisés. Il continue son « show ». En attendant de retrouver son public pour un show en solo, le chanteur et sa bande se produiront au Dome rta avec l’une des formations féminines les plus en vue du moment, le 17 février au Dome rta Ankorondrano.

Récompense. Un peu moins d’un an que pour Mirana, Mitchou et Vanintsoa, l’aventure a commencé. Et elle est encore très loin de son dénouement. Avec cette vidéo d’elles interprétant « All about that bass » de Meghan Trainor, le trio a fait mouche. Depuis, les trois jeunes femmes n’ont plus fini de faire parler d’elles. Aujourd’hui, Ry Kala Vazo figure parmi les groupes émergents les plus sollicités dans le genre « ba-gasy ». La bande à Mirana, aux dernières nouvelles, vient même d’être nominée pour la course aux Awards de la rdj, dans la catégorie « révélation féminine », avec quatre autres artistes : Arnaah, Dian’hay, Ry kala vazo et Andriann. Une nomination qui récompense des mois et des mois d’efforts et de scène. Une excellente nouvelle, quoique, pour l’instant, elles n’y pensent pas vraiment mais continuent seulement de faire ce qu’elles font le mieux : émerveiller leur public à travers leur prestation. Elles se préparent également pour ce concert au Dome avec Samoela.

Mahetsaka