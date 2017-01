« Hammond & aponga » : Le duo de Naly Johnson et Mendrika

Ils sont amis depuis toujours mais ne partagent que rarement la scène ! En mai 2016, les deux musiciens collaborent. Une coopération qui n’est pas restée sans suite puisqu’elle donne naissance à « Hammond & Aponga ». Un projet artistique dont le principal objectif est de mettre une vision musicale sous un autre angle et de partager le fruit d’un Hammond et de la batterie, joués par des malagasy. Un projet qui sera dévoilé au grand public ce 20 janvier à l’Is’art galerie.

Multi-instrumentiste, Naly Johnson est méconnu du grand public. Cela fait pourtant 30 ans qu’il évolue dans le milieu musical. Il joue de l’orgue, touche au saxophone et au violon et excelle au clavier. Mais l’orgue est depuis son enfance un instrument prédilection. Organiste au sein de son temple depuis 30 ans, il est également professeur de musique, chef d’orchestre symphonique, il est aussi chef du groupe Saxojazz big band qui existe depuis 30 ans, groupe ayant son histoire dans le monde du jazz Malagasy. Mendrika Rasolomahatratra n’est plus à présenter. Professeur de musique, il compte des années d’expérience dans son domaine.

Mahetsaka