CCHA : Célébration du 15e anniversaire cette année

Cela fait 15 ans maintenant que Hery Andriatahina dispense des cours de clavier aux particuliers. Jouer au clavier pour le fun, pour animer les fêtes familiales, les plus assidus sont capables de jouer à l’église et même d’en faire un métier. C’est en tout cas la plus grande fierté des professeurs de musique. Depuis son ouverture, le Cours de Clavier Hery Andriatahiana (CCHA), qui donne des cours de clavier et de chant, a ouvert d’autres centres. Ayant commencé à Ambanidia, il y en a maintenant à Ambatolampy, Behenjy Antsirabe. Et l’école projette d’en ouvrir encore plus dans d’autres villes de Madagascar. Car vu l’engouement du grand public pour l’apprentissage du clavier, l’offre est nettement inférieure à la demande. D’autant plus que pour beaucoup d’entre eux, ces centres sont les seuls endroits où ils peuvent jouer car le prix d’un clavier professionnel est juste trop cher. Pour célébrer ce 15e anniversaire, le CCHA tiendra un culte le 22 mars, puis inaugurera une stèle commémorative le 25 mai à l’amphithéâtre LTC.

Anjara Rasoanaivo