Vendredi joli

# Vahombey au Café de la Gare. C’est reparti pour un tour avec le one-man-show ! Ce soir, Vahombey revient sous les feux des projecteurs. Pas seulement pour présenter ses nouvelles compositions. Les titres qui ont fait sa renommée composeront également le répertoire.

# Big MJ au Bonara-Be 67ha. Pas de temps à perdre! De retour au pays après avoir fait le bonheur de la diaspora, Big MJ retrouve de suite le chemin de la scène. Pas de grand concert au programme mais un moment, en toute intimité et dans un cadre convivial.

#Nina’s au Glacier. Chose promise, chose due ! Alors qu’elle était encore en Europe, Nina’s annonçait déjà ses retrouvailles avec ses inconditionnels au Glacier ce vendredi. Le moment est enfin venu. Plus que quelques heures à patienter et les fans de la chanteuse pourront retrouver leur idole. Un rendez-vous qui, d’autant plus, n’est à rater sous aucun prétexte car on ne sait si l’occasion va se renouveler. Nina’s n’investit que très rarement les petites salles car la plupart du temps, elle et son équipe sont en tournée, dans les quatre coins de la Grande Ile. Ce soir, l’occasion se présente. La jeune maman va d’autant plus interpréter tous ces grands succès et faire danser les noctambules jusqu’au bout de la nuit.

# Hammond & Aponga à l’IS’art galerie. Amis depuis des années, Naly Johnson et Mendrika Rasolomahatratra n’ont jamais travaillé dans un projet commun. L’année dernière, l’idée leur est venue. Le projet s’est concrétisé et sera dévoilé sur la scène de l’Is’art galerie ce soir. Naly au clavier et Mendrika à la batterie, feront voyager le public dans leur monde.

# Rija Ramanantoanina au Piment Café. Entre le crooner et son public, la flamme est encore loin de s’éteindre. A chacune de leurs retrouvailles, l’ambiance atteint toujours son comble. Ce soir, ce sera encore certainement le cas. D’autant que Rija ne sera pas seul mais entouré de toute son équipe : Lilie au chœur, Datita Rabeson à la guitare, Samy Andriamanoro au clavier, Radanz à la basse et Naly à la batterie.

Mahetsaka