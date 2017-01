ICC 5e édition : Pas de trophée pour Madagascar

Rideau sur la 5e édition de l’ICC (International Catering Cup) lors du salon Sirha qui s’est tenu à Lyon durant le week-end. Madagascar n’a gagné aucun prix, mais ne démérite pas pour autant.

La tête haute, toujours fiers. L’équipe malgache, composée d’Antonio Mick Razakandrainy et Herilanto Andrianainarivony n’ont pas gagné de titre à l’ICC 2017 (International Catering Cup) qui s’est tenu à Lyon, à l’occasion du salon Sirha. Les Malgaches se sont battus durant les 20 heures de compétition et n’ont pas démérité. Au menu : Royale de foie gras de canard, poisson chaud, truite et cabillaud en croûte de feuilletage et sa quenelle Saint-Jacques avec sauce au vin blanc. En plat chaud : trilogie de cochon, et pomme, poire et chocolat comme dessert. L’équipe Suisse représentée par David Alessandria et Julien Gradoz ont remporté le Trophée d’Or et le titre du « Meilleur traiteur du monde », avec la bagatelle de 8 000 euros. Les Français Sébastien Zozaya et Yoann Fournier sont deuxièmes sur le podium et remportent le Trophée d’Argent, avec une somme de 4 000 euros. L’équipe de Singapour, avec Patrick Heuberger et Brandon Wei Khong Foo remporte le Trophée Bronze, et une somme de 2 000 euros. Le prix de la meilleure dégustation « Poisson » va à l’équipe vietnamienne, représentée par Anh Duong et Thuy Nguyen. Le prix de la meilleure dégustation « Cochon » à l’Italie avec Fabio Pitenzano et Andrea Mantovanelli. Le prix du meilleur dessert a été décerné au Luxembourg avec Damien Grandclaude et Victor Crendez-Berrendero. Le plus beau « Buffet Traiteur » a été raflé par le Canada avec ses deux représentants : Alexandre Pernetta et Bruno Didier-Laurent.

12 pays ont participé à cette 5e édition de l’ICC 2017.

Anjara Rasoanaivo