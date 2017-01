Kiaka : Cap sur Antsirabe

« Rock and Love », puisque le groupe Kiaka est l’un des meilleurs groupes de rock ballades de la place. Avec des titres qui racontent de belles histoires d’amour, des romances à l’eau de rose, des mélodies langoureuses à la guitare qui transportent dans un monde romantique, les « Atolotro ho anao » et les « Ô Malala » sont des incontournables de leur répertoire. C’est donc sous le signe de l’amour que Nini et sa bande rencontreront leurs fans de la ville d’Antsirabe le 17 février prochain, quelques jours après la Saint-Valentin. Ils seront en cabaret à l’Imperial Hôtel à partir de 21h. Ce premier rendez-vous avec le public de l’année est très attendu, Kiaka n’a pas encore joué devant ses groupies tananariviennes en ce début 2017. Une première date qui sort de la ville des Mille, et qui marque un début de saison prometteuse pour le groupe.

Anjara Rasoanaivo