Francis Turbo : Découverte et choc culturel dans son spectacle

« Atero… Poreto… Asio » sonne comme une interprétation. C’est le thème des deux spectacles de l’humoriste Francis Turbo pour vendredi et dimanche prochains au CCEsca à Antanimena. Les billets continuent à se vendre et les places commencent à se faire rare, il est donc plus que nécessaire de retirer les tickets pour assister aux représentations. Dans son pitch, Francis Turbo promet de belles découvertes. « Le spectacle se divisera en deux parties. Dans la première partie, il s’agira de l’interprétation des campagnards, notamment de ceux de ma région, les Betsileo, qui viennent ici en ville et qui découvrent tout. Je dirai que c’est entre la découverte, et peut-être le choc, car il y a beaucoup à dire dans notre contexte actuel » explique Francis Turbo. Dans la deuxième partie, il interprétera à sa manière les chansons, et parodiera des tubes, des pubs… « A ma manière bien sûr » dit-il. Et puis, il y aura évidemment les sketchs qu’il a déjà joués. « On va dire qu’un tiers du spectacle sera consacré à des nouveautés, un autre tiers à des sketchs que j’ai déjà fait des années de cela, et un dernier tiers avec des sketchs que j’ai joués dans les régions, mais qui n’ont jamais été interprétés au CCEsca, et qui n’ont pas été sortis en DVD » continue-t-il. En somme, un week-end bien prometteur pour ceux qui veulent s’évader de la routine quotidienne.

AnjaraRasoanaivo