21 février : Kalaza pour célébrer la langue malgache

21 février, journée mondiale de la langue maternelle. A Madagascar, la langue malgache évolue et vit pleinement. C’est d’ailleurs pour lui rendre hommage, mais surtout pour attiser l’amour des jeunes pour cette belle langue malgache que le Ministère de la Culture, du Patrimoine et de l’Artisanat organise l’événement « Kolontsaina manatona tanora », à travers l’Ofnac. Cette célébration se fera principalement dans la commune d’Ampanefy, district d’Atsimondrano. Plusieurs écoles joueront au jeu de société Kalaza, conçu par Ny Eja, qui sera d’ailleurs parmi ces enfants des écoles Lumière, Les Gémeaux, Bijoux, Begonia et de l’EPP Malaho et CEG Ampanefy. Le jeu Kalaza conçu et inventé par Ny Eja, est un jeu de société qui appelle à la culture générale des enfants de manière très ludique. Les meilleurs de chacune de ces six écoles recevront un cadeau du Ministère de la Culture, du Patrimoine et de l’Artisanat.

Anjara Rasoanaivo