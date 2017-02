Taombaovao Malagasy : Célébration commune ce 20 septembre !

Après des mois concertation, le Comité présidé par le « Tangalamena » Zakariasy s’est enfin mis d’accord sur une date commune pour la célébration du Nouvel An malgache.

20 septembre ! C’est la date à laquelle sera célébrée cette année le Nouvel An malgache. Date communément choisie par le comité présidé par le Tangalamena Zakariasy. D’ailleurs, désormais, le « Taombaovao Malagasy » va être célébrée chaque année tous les mois de septembre, période symbolisant le printemps « période à laquelle Madagascar reçoit la lumière du renouvellement de la vie par le ‘Zanahary ‘, Dieu créateur ». Zakariasy Patrick, Président du Comité d’expliquer : « Comme toutes les cérémonies en terre malgache ne débutent que lors de la lune naissante, le Comité propose la nouvelle lune du mois de septembre chaque année en tant que période appropriée pour célébrer cette fête nationale du Nouvel An malgache. Nationale, puisque Lohataona est un nom commun malgache, littéralement début d’année, début de saison qui marque le renouveau dans la nature qui se caractérise par le bourgeonnement et la floraison des plantes, le retour de certains animaux migrateurs et le réveil des animaux hibernants. Pour les Malgaches, ces phénomènes naturels sont très significatifs. Ce n’est d’autant plus, pas par hasard que la plupart des fêtes traditionnelles se déroulent au printemps, entres autres le « fitampoha » chez les Sakalava du Menabe et le « tsangatsaina » chez les Antakarana. Nous croyons de ce fait que chaque ethnie et chaque région pourraient se réjouir en cette période faste. La purification nationale ou ‘fidiovam-pirenena’ pourrait se faire en ce moment pour que les Malgaches puissent bénéficier ensemble de la bénédiction divine tant espérée pour Madagascar afin de donner un élan de renouveau au pays ».



Concertation. L’évènement a suscité beaucoup de commentaires au niveau national étant taxé de « Taombaovao Merina » mais non pas de tous les Malgaches. Alors, un appel a été lancé l’année dernière afin de trouver un consensus sur la date ou la période de célébration du Nouvel An communément malgache. Sans pour autant occulter les fêtes traditionnelles qui différencient chaque région ou chaque ethnie. De la réunion à l’Ekar Faravohitra qui a inventorié les différents types de calendrier usités à Madagascar. Le mois de janvier, un rapport a été rendu public, faisant mention des quatre types de calendriers encore en usage actuellement par les Malgaches : les douze mois saisonniers d’origine sanskrite utilisés depuis la nuit des temps dans toutes les régions de Madagascar, les douze mois d’origine arabe qui se basent sur les destins ou « vintana » et les 28 maisons lunaires ainsi que le calendrier du « tranoben’ny Merina ». « En confrontant ces réalités, il a été très difficile de trouver l’unanimité sur l’un des types de calendrier. Par contre, les conférenciers se sont mis d’accord pour l’adoption du mois de septembre symbolisant le printemps à Madagascar. D’où le choix du mois de septembre, le 20 pour cette année.

Mahetsaka