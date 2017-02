Affaire Hiary Rapanoelina : Le syndicat des artistes retire sa plainte

Le syndicat des artistes a réuni la presse hier au Kianjan’ny Kanto pour annoncer officiellement qu’il retire sa plainte contre l’artiste Hiary Rapanoelina.

Une semaine après la conférence de presse tenue par la famille de Hiary Rapanoelina, l’artiste continue de croupir en prison, et sa femme est en liberté provisoire. Mais certains facteurs ont changé. Le syndicat des artistes, visiblement touché par cet aveu de la part du concerné et de sa famille, a décidé de retirer sa plainte. Comme on dit, péché avoué à moitié pardonné, ces artistes veulent montrer leur bonne foi, tout en soulignant qu’il ne s’agit pas de classer l’affaire pour le rendre sans suite, mais de ne pas alourdir la peine. Hiary Rapanoelina a certainement compris la leçon, place maintenant au verdict. Hier, lors d’une conférence de presse que le syndicat a tenu au Kianjan’ny Kanto à Mahamasina, un comité des sages a été mis en place pour éduquer les internautes sur l’usage des réseaux sociaux et d’internet.

Identité virtuelle. Aujourd’hui, avec la vulgarisation d’internet et surtout de Facebook, qui est accessible à un prix très compétitif et pratiquement sur tous les téléphones, tout le monde, jeunes et moins jeunes étalent leurs vies sur les réseaux sociaux. Ces exhibitionnistes et voyeurs qui s’amusent à commenter, en bien comme en mal, la vie des autres, veulent prôner la liberté d’expression en oubliant que la liberté de chacun s’arrête là où commence celle des autres. Il y a ceux qui créent une existence virtuelle, à des fins pas toujours très honnêtes, puisque ces identités virtuelles leurs permettent d’entrer en contact avec des mineurs et cela pourrait facilement dégénérer.

Il est temps de sensibiliser les internautes, et la population en général, sur l’usage de ces réseaux sociaux et d’internet. Le film Selfie#Sale Fille, sorti en 2015, rapporte bien les conséquences que peuvent entraîner l’utilisation à mauvais escient des réseaux sociaux.

Anjara Rasoanaivo