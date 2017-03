Cinéma : Malaso 2, l’aventure continue

La sortie officielle du film Malaso 2 se tiendra ce vendredi 3 mars à partir de 20h au PK 0 à Soarano, lors d’une projection en avant-première sur invitation payante. Une soirée qui verra la participation de Black Nadia, qui joue également dans le film.

2 mois de tournage à Mariagna, dans la brousse où les réalités ne sont pas toujours clémentes parce que l’insécurité règne partout, et les attaques des dahalo n’étaient pas loin. L’équipe de René Fulgence a vu de toutes les couleurs. Après avoir sorti Malaso 1 en 2015, le premier de la trilogie qui a connu un certain succès notamment dans les campagnes, Madagascar Island Pictures sort le deuxième volet qui fait suite au premier. Cette fois-ci, l’équipe est arrivée sur le terrain, a rencontré les villageois et les « sages » du village, qui ont apporté leurs commentaires. Résultat, le scénario a bougé à presque 70%. Les personnages ont dû improviser par moment. Car comme pour le premier film, les fokonolona ont toujours été sollicités. Dès lors, ils étaient une trentaine à avoir participé au film.

Projections. Le film Malaso sortira donc officiellement ce vendredi lors d’une projection en avant-première au PK 0 à Soarano à partir de 20h, avec la participation de Black Nadia, l’une des actrices principales du film. A ses côtés, on retrouve Matsubara et René Fulgence. Le film, totalement en dialecte « bara », est disponible en sous-titrage en version malagasy officiel, en version française et en version anglaise. Ensuite, le film sera projeté dans plusieurs villes de Madagascar : 10 mars à Toamasina, 17 à Mahajanga, 24 à Fianarantsoa et 31 à Toliara. Avec ce film, Madagascar Island Pictures veut étendre sa cible et s’adresser à un téléspectateur plus intellectuel, sans pour autant lâcher ses fans. Et pour la sortie en DVD, il faudra patienter un peu !

Anjara Rasoanaivo