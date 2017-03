Dadi Love : Visa refusé pour la France

Annulation, report… le concert de Dadi Love en France semble se faire désirer. Ses fans commencent à se poser des questions et à s’impatienter.

Un concert annoncé, et tous les fans de Dadi Love, qui a remporté le trophée de l’Artiste 2016 de l’année par la station radio RDJ, sont en effervescence. C’était en février dernier. Sauf que l’artiste n’a pas pu se rendre sur place et le concert a été annulé. Sur facebook, les fans ont largement commenté l’affaire, certains expliquant que pour faire venir des artistes en France, il faudrait d’abord faire de la publicité, et ce, même si les papiers et les visas n’ont pas encore été réglés. « On sait tous que les paperasseries pour aller en France ne sont pas faciles » disent-ils. En se rassurant que « de toute façon, c’est l’Artiste de l’année 2016 ». Car le groupe Dadi Love a maintes fois joué dans l’Hexagone, alors qu’il n’était pas encore si connu que ça, et qu’il n’a jamais rencontré de problèmes. « Chacun son chemin, un jour, il reviendra pour satisfaire les fans de la diaspora en France » conclut une de ses fans sur facebook, sur son mur répondant au doux nom de Francette rêver le monde. De son côté, l’artiste explique qu’il est toujours très motivé à jouer pour ses fans et qu’il n’attend que ça, de les retrouver. Mais que pour le moment, cela ne dépend pas de lui. En attendant, son titre « Ameza facture » commence à revenir en boucle sur les radios et télés, et le public semble davantage l’apprécier !

Anjara Rasoanaivo