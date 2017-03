# Samoela au Piment Café. Chez Fabie, il est impensable de passer une fête sans Samoela. Plus d’une fois, le chanteur à texte a transformé le cabaret de Behoririka en une petite discothèque. Emportés par le rythme, les noctambules n’arrivaient plus à tenir en place et ont aménagé la salle afin d’avoir de l’espace pour danser et vraiment se défouler. Le vendredi joli, au Piment Café verra donc monsieur « Bandy akama» en tête d’affiche… A consommer sans modération !

# Silo au Trass. Avec lui, les évènements se suivent mais ne se ressemblent jamais. Avec Silo, les tubes, même les plus connus, retrouvent toujours une nouvelle jeunesse et sont revisités de manière originale et singulière. Il fait, à travers sa prestation, voyager le public dans un monde musical inédit. De la bonne musique, de la bonne ambiance, un peu de folie… Silo dans toute sa splendeur c’est ce soir au Trass Tsiadana !

# Henri Ratsimbazafy à l’espace Nambinintsoa. 83 ans et toujours en piste ! Il a décidé, il y a quelques années, de laisser les jeunes prendre le relais et de s’accorder une pause bien méritée. Henri Ratsimbazafy n’a pourtant pu se résoudre à respecter sa parole. Difficile effectivement de rester loin du brouhaha et des coulisses des spectacles quand on a passé plus de la moitié de sa vie sur la scène. De temps à autre, le chanteur en « lamba blanc » retrouve donc ses inconditionnels, en souvenir du bon vieux temps. Pris en main par Fétoo Mada depuis l’année dernière, le chanteur a été plus présent que jamais. Pour 2017, il va continuer dans ce sens. Il va d’ailleurs commencer dès ce soir à retrouver le devant de la scène. Dear Henri, accompagné par l’équipe de Nambints orchestra, c’est ce soir, à l’espace Nambinintsoa.

# Nanie au Dôme rta. Le quatrième et dernier rendez-vous à Tana avec Nanie avant qu’elle ne parte pour retourner dans sa ville d’adoption ! Elle n’avait, au début, prévu qu’un seul concert dans la Capitale. Au fil des retrouvailles et des rencontres avec ses inconditionnels tananariviens, la chanteuse n’a cependant pu se résoudre à partir sans leur donner satisfaction. Après le Carlton, le Piment Café et le SK Melody, la voilà à nouveau sous les feux des projecteurs. La chanteuse sera bien évidemment accompagnée de cette même équipe de musiciens et de choristes, qui a sublimé ses titres. Un rendez-vous à ne rater sous aucun prétexte !

# Mika & Davis au Skandal Buffet. Après s’être fait discret, le duo tamatavien revient sous les feux des projecteurs. Ils vont reprendre tous ces titres qui ont fait leur succès. De la bonne musique, de bons plats concoctés par les chefs du Skandal Buffet… tout pour passer une excellente soirée !

Mahetsaka