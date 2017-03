Mode/ Coiffure : La coloration osée par Studio Max

La mode, et en l’occurrence la coiffure, occupe une place importante aussi bien pour les hommes que les femmes à Madagascar. Et l’histoire l’a déjà démontré, chaque région a son style de coiffure. C’est dans cet esprit que Studio Max, un salon de coiffure dirigé par des Malgaches pour les Malgaches a fait de la coiffure, plus précisément de la coloration dite « osée » sa touche personnelle, sa griffe. Et par « osée », un responsable parle des couleurs en vogue actuellement comme le bleu ou encore le rose. « Ces couleurs ne sont pas encore prisées par les Malgaches, mais nous assurons la réussite des coupes et colorations ». Ainsi, le salon a ouvert son studio à l’immeuble Tripolitsa Analakely hier, lors d’une cérémonie officielle durant laquelle propriétaires, partenaires et clients ont pu vivre en live des séances de coupe. Et pour cette ouverture, des remises de 15% sont offertes pour les clients et clientes qui voudraient être chouchoutés par « des mains expertes ».

Anjara Rasoanaivo