Musique : Sa Roy and the Forest Jam Band En concert en Afrique du Sud

C’était en 2015 que l’aventure commençait pour Soaraza Patrice Thomas, leader du groupe Sa’Roy, Ando Pra et Damy Sinaotsy, les deux autres membres du groupe, tous originaires de Tuléar. Avec leur son polyphonique et les instruments traditionnels qu’ils manient à merveille, ils ont conquis d’autres musiciens qui ont fait place au groupe Sa’Roy and the Forest Jam Band. Il s’agit de Lerato Lichaba, guitariste, Madala Kunene, Matthias Abächerli le violoniste et bassiste ainsi que Fabio Meier, percussioniste. Cette année, ils se retrouvent pour une tournée africaine, qui les mènera en Afrique du Sud, au Zimbabwe et au Mozambique. Celle-ci commencera par le festival de la Francophonie qui se tiendra en Afrique du Sud à partir du 15 mars au 27 mai.

Anjara Rasoanaivo