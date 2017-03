Madagascar All Stars : Une série de concerts à Mada

Le groupe Madagascar All Stars, réunissant les artistes Malgaches les plus côtés à l’étranger, revient de La Réunion où il a effectué une résidence de création. Il sera en concert dans plusieurs endroits de la capitale tout ce mois de mars.

Ce sera au CCEsca Antanimena pour le 10 mars à partir de 19h. Et ils seront tous là. Ils, ce sont Dama, Régis Gizavo, Erick Manana, Justin Valiha, Jaojoby et Olombelo Ricky. Tous réunis au sein du groupe Madagascar All Stars, qui sillonne les pays outre-frontières depuis plus d’une dizaine d’années maintenant. Après avoir effectué une résidence de création à La Réunion, les membres sont prêts à enregistrer un deuxième album. Mais d’abord, place à la scène et à la rencontre avec le public, puisqu’ils se produiront dans quelques endroits bien connus de la capitale pour présenter le fruit de leur travail. Car après le concert du CCEsca, place à l’IFM et le Jao’s Pub, passage obligé ! Des concerts et des cabarets qui s’adressent à plusieurs franges de personnes, le public du groupe étant très disparate.

Ambassadeur. « Madagascar All Stars », c’est un groupe musical malgache qui réunit la crème des artistes malgaches qui font une carrière internationale. Chacun d’entre eux est fort d’une carrière riche qui les a menés pratiquement partout dans le monde, avec comme seul leitmotiv la promotion de la musique et de l’identité culturelle malgache. Et ils l’ont plutôt bien fait. Car grâce à cette carrière internationale, les membres du groupe ont pu donner voix à l’art et à la musique malgache, faisant alors découvrir le pays à travers notes et musique. Quel autre meilleur ambassadeur en effet que les artistes, qui ne reflètent que le meilleur du pays.

En attendant, que les fans se préparent car les concerts pleuvront à Tanà durant ce mois de mars.

Anjara Rasoanaivo