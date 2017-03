Trap : Rap gasy en Image donne tout !

Après le succès du spectacle inédit « Sekoly Taloha » au Cmdlac à Analakely, regroupant plus de 20 artistes, c’est toute l’histoire du rap du genre Trap qui se prépare pour un grand concert. Conçu par Rap gasy en Image, TrapGasy Show est un spectacle exceptionnel qui réunira les artistes des quatre coins de Madagascar. Cela se déroulera le 11 mars au Cercle franco-malgache( CFM) à Anosy, à partir de 13 heures tapantes. Ngiah Tax Olo Fotsy , Barbo Cotier , Team Global, Sol’ste, tous originaires de la région Sava seront là. Antananarivo sera représenté par Outsize Music Group, Brolik, Elita, Andavaboay, Yoongs & Wada du fameux groupe Jiolambups, les deux parrains Mista et Ngahmatoa, des jeunes talents comme Rewab, Steph Two, Underclass, Kevin LJB & Mackinley music, Aiin Music Gang mais également du jeune prodige du Trap malgache Kemyrah, qui vient juste de sortir son album mixtape. Shadow Bangz, défendra l’honneur de l’Est. Fab’s Brownz sera la porte-parole de la cité des Fleurs. « L’idée est de faire savoir aux gens ainsi qu’aux rappeurs qu’il y a d’autres talents dans toutes les provinces de Madagascar, le rap n’est pas l’apanage d’Antananarivo comme tout le monde le pense, car d’autres talents se cachent dans toute l’île », explique Tanjona Andrandraina Andriamahaly, l’organisateur de l’événement et fondateur de Rap Gasy en Images.

Anjara Rasoanaivo