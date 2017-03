Célébration du 8 mars : Toutes les festivités annulées

« Compte tenu des événements météorologiques liés au passage du cyclone Enawo qui a déjà fait 3 morts dont un enfant à Maroantsetra, le concert et le carnaval prévus le mercredi 8 mars à Mahamasina sont annulés. Le lancement de l’alerte rouge a contraint les régions traversées par le cyclone à reporter ou annuler les diverses célébrations qui y ont été programmées. Au lieu de reporter les deux dernières festivités programmées dans la Capitale, le Ministère de la Population, de la Protection sociale et de la Promotion de la Femme a décidé de les annuler, en guise de solidarité avec les zones touchées par l’aléa ». Le communiqué officiel du ministère de la Population explique bien les raisons pour lesquelles les festivités prévues ce jour dans le cadre du 8 mars sont annulées. Hier, les organisateurs ont désinstallé les matériels à Mahamasina. Malgré tout, les expositions sur l’artisanat malgache par les femmes, et sur leur savoir-faire, qui se sont tenues au Palais des Sports ont attiré du monde.

Anjara Rasoanaivo