Prix Musique de l’Océan Indien : Les appels à candidature ouverts

La saison commence bien et les artistes semblent bien inspirés en ce début d’année. Comme chaque année, les comités d’organisation de concours de musique font leurs appels à candidature. Pour le Prix Musique de l’Océan Indien, après la disparition de son fondateur Serge Trouillet, le comité d’organisation prépare la dernière édition. Les inscriptions en ligne sont ouvertes jusqu’au 15 mai à l’adresse www.prixmusiquesoceanindien.com pour tous les artistes des Comores, La Réunion, Madagascar, Maurice, Mayotte, Rodrigues et les Seychelles. En 5 éditions, un seul malgache a remporté le prix : MamiBastah pour la 2e édition. Le concours est en tout cas un véritable tremplin pour les artistes de l’Océan Indien, en 5 ans, on a vu passer Labelle, Maya Kamaty, Bo Houss et Maalesh.

CONDITIONS GENERALES DE PARTICIPATION

Avoir la qualité d’auteur, compositeur et/ou interprète dans le domaine des « Musiques actuelles »

Présenter des créations : compositions originales, adaptations ou arrangements.

Ne pas excéder 6 artistes

Présenter une prestation fidèle aux œuvres mises en ligne lors de l’inscription

Les finalistes sélectionnés devront être en possession d’un passeport valide.