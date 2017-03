Vendredi joli

# Tence Mena au Glacier Analakely. Quand on se prénomme Tence Mena, on ne fait jamais rien comme tout le monde. On s’habille de la manière la plus excentrique et la plus singulière possible. Car Tence Mena, ce n’est pas seulement une voix. C’est aussi, c’est surtout un personnage qui divertit et qui crée chaque fois le buzz avec ses habits de scène et ses chorégraphies inédits. Pour ceux qui ne l’ont jamais vue à l’œuvre, l’occasion se présente. La chanteuse, ce soir, va d’ailleurs entonner sur scène « Anao no tegna izy », son nouveau titre, fraîchement enregistré, un slow bien langoureux et romantique, à découvrir !

# Madagascar All Stars à l’IFM. Les occasions comme celle-ci, les mélomanes en rêvent. Aujourd’hui, elle se présente. Jaojoby, Dama, Olombelo Ricky, Justin Vali, Régis Gizavo et Erick Manana vont se retrouver sur une même scène en tant que Madagascar All Stars. Un évènement à ne rater sous aucun prétexte !

# Sanda Ranaivosoa à l’Urban Café Antsahabe. De la bonne musique à volonté ! C’est ce qui sera au menu ce soir. Le répertoire n’a pas été dévoilé, à voir le nom des musiciens et chanteuses qui seront aux commandes, une chose est sûre, on ne risque pas de s’ennuyer. On retrouvera notamment Sanda Ranaivosoa à la guitare, Bernard Houzefa à la basse, Fy Ny Aina Rajaofetra au clavier, Miora Rabarisoa à la batterie, Philippe Blin au saxophone, et Manoa Ralisiarimanitra au micro.

# Iraimbilanja au Trass Tsiadana. Certains artistes prennent un coup de vieux au fil des années. Eux ne semblent pas prendre une ride. Leur musique, en tout cas, est toujours aussi appréciée qu’à leur début. « Les papis du rock », disent les jeunes d’aujourd’hui. Nous dirons plutôt, les papis qui « rock ». Et comment ? Même après plus d’une trentaine d’années de carrière dans le milieu, Niry et ses frères swinguent toujours autant. Ils n’ont rien à envier à ces jeunes qui, au contraire, ont beaucoup à apprendre d’eux. Du rock, de l’ambiance, comme au bon vieux temps, c’est au Trass Tsiadana à partir de 21h avec Raimbl.

# Randrantelo au Piment Café Behoririka. Avec leur interprétation et leur reprise des plus grands succès des groupes folk masculins, chaque fois le trio émerveille les habitués du Piment Café. Le répertoire de Fara Kely et sa bande ne se limite cependant pas aux tubes d’Erick Manana ou de Mahaleo. Elles mettent également à l’honneur des titres de leurs idoles féminines qu’elles entonnent et reprennent à leur sauce.

# Iz’av à l’Is’art galerie Ampasanimalo. Ils viennent de différents horizons musicaux, mais se retrouvent, au grand bonheur des amoureux de bonne musique, dans le même groupe. Iz’avy s’exprime par l’intermédiaire des différentes rythmiques et sonorités ethniques de Madagascar tout en les fusionnant ce qui offre une grande liberté harmonique à travers improvisation rythmique et sonorité moderne. Certains sont plus jazz, d’autres plus funky. Ce soir cependant, il n’y aura plus de Harty ou de Bim, mais un Iz’avy.

# Goth au Skandal Buffet Ankorondrano. Il ne cesse de surprendre. Comique sans être vulgaire, Goth a plus d’une carte à jouer. Goth, ce soir, va se dévoiler sous toutes les coutures. Ce soir, il se dévoilera sous tous les angles. Autrement dit, il va donner satisfaction à chacun de ses inconditionnels.

Mahetsaka