GUIDE DU WEEK-END

# Madagascar All Stars au CCEsca. Plus que quelques heures à patienter avant l’heure H. C’est effectivement cet après-midi qu’aura lieu le tant attendu concert du fameux Madagascar All stars. Des moments de complicité ponctués d’émotions et bien sûr, de la bonne musique à volonté seront certainement au menu.

# Patrick Deville en conversation avec Kemba Ranavela à l’IFM. Patrick Deville a, en une dizaine de romans, fait découvrir à tous ses lecteurs le sens de l’expression écrivain voyageur. Ses récits ne sont pas des récits de voyages, mais des chroniques historiques de personnages hors du commun dont la trace s’est maintenue jusqu’à nous, et que Patrick Deville quête dans ses déplacements. International par vocation, il dirige la Maison des écrivains et traducteurs étrangers (MEET) de Saint-Nazaire. Rencontres autour de son œuvre et du travail de la MEET sont au programme ce jour à 10h30 à l’IFM. L’entrée est gratuite. Avis aux amateurs !

Mahetsaka