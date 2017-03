Vendredi joli

# Princio au Piment Café. Drôle, direct et parfois insolent… Princio a su gagner le cœur des amoureux de chansons à texte, les jeunes surtout. Il s’est vite fait une place dans le milieu. Même aujourd’hui, il continue d’enchanter, comme ce sera encore probablement le cas ce soir… Ses spectacles en solo se sont faits assez rares ces derniers temps. Aujourd’hui, il rompt le silence et revient sur le devant de la scène.

# Rivera au Glacier. Elle est plus présente dans les îles sœurs qu’à Tana. Depuis le début de l’année, la chanteuse n’a effectivement jamais cessé de se produire, notamment à Mayotte et à La Réunion. Ce soir, elle retrouvera ses inconditionnels tananariviens au Glacier.

#Mash Manjaka à l’Is’art galerie. Dans le cadre de la tournée de promotion du Fianar Reggae Festival (qui se déroulera du 15 au 17 avril 2017 à Fianarantsoa), Mash Manjaka présente ce soir « Hazavana » à l’Is’art galerie Ampasanimalo. « Hazavana ou lumière est le message que nous essayons de véhiculer afin d’apporter un peu de clairvoyance dans le quotidien des Malagasy. Nous voulons inciter le peuple à sortir de l’ombre, à voir un peu plus clair et aller de l’avant sans rien attendre de personne. »

#Nytha à l’Hôtel de l’Avenue. Vous avez aimé les sœurs Njava ? Vous avez eu un coup de foudre pour les chansons de Mijah ? Vous allez certainement aimer Nytha. Plus connue en tant que danseuse pour Jaojoby, Nytha a franchi un cap et a décidé de passer de l’autre côté du mur. Ayant toujours été passionnée par le chant, Anita Naterina de son vrai nom s’est finalement lancée dans la musique. Aujourd’hui, elle est déjà bien partie. Pour tous ceux qui ne l’ont encore jamais vue à l’œuvre, rendez-vous est pris à 21 heures à l’HDA Analakely.

# Zazasoa au CGM. De la pure world music à influence Betsileo aux paroles remplies de simplicité et aux mélodies du genre qui restent dans la tête toute une semaine… C’est ce que dévoilera sur la scène du CGM celle que popmuse décrit comme étant l’artiste à suivre à tout prix pour cette année 2017.

# Nully au Le Hub Isoraka. Rien ne l’arrête ! Nully Ratomosoa poursuit son petit bonhomme de chemin. Ce soir, il invite les mélomanes à le retrouver sur la scène de Le Hub Isoraka pour du jazz fusion à profusion.

Mahetsaka