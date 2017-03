Guide du week-end

# Théâtre en musique : « Regard noir et langue de feu » à l’IFM. Ce spectacle est un hommage à l’œuvre exemplaire de ce grand écrivain et homme politique, défenseur de la Négritude qu’est Léopold Sedar Senghor. « Regard noir et langue de feu » va être présenté ce soir par la Cie Ad Hoc, sur la musique d’Ayser Vançin, avec Mathieu Chardet et Papa Meissa Gueye. Un spectacle gratuit.

# Soirée mauricienne au Louvre. Bhojpuri Boys est l’un des groupes de musique Bhojpuri les plus populaires à l’île Maurice. Ils chantaient en langue Bhojpuri, une des langues ancestrales des Mauriciens d’origine indienne.

# Bodo & Poopy au Palais des Sports. Elles ont répété depuis plusieurs jours. Aujourd’hui, elles sont prêtes à en mettre plein la vue à tous ceux qui seront parmi elles demain après-midi. C’est effectivement dimanche que Bodo et Poopy vont présenter « Mifampitantana » au Palais des Sports.

Mahetsaka