Vendredi joli : Princio met le feu au Piment Café !

Les femmes, il ne peut s’empêcher d’en parler, en bien, en mal… Princio en a fait son sujet de prédilection. Vendredi soir, les « Infirmiera », « Kathy », la « Sipa manja be bangaridana » ainsi que toutes les autres ont ainsi été au rendez-vous. Ce soir là, celui qui dévoilait son « Paradisa » en 2010 investissait le Piment Café pour partager un moment de convivialité avec ses inconditionnels. Un moment qui a permis à tous les fans du chanteur de retrouver leur idole. Malgré ses quelques mois de silence, tous ceux qui avaient été présents vendredi soir ont retrouvé le même Princio qui les avaient séduits il y a de cela dix ans. Drôle dans ses textes tout en restant parfois sérieux sur scène, le troubadour reprenait également toutes ses autres compositions qui ne parlent pas de femme. Des titres vieux de trois, cinq, dix ans qui sont plus que jamais au goût du jour et qui ont été repris en chœur par les noctambules du Piment Café. Princio sur le devant de la scène, un moment que ses inconditionnels ont savouré sans aucune modération !

Mahetsaka