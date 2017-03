Festival de la guitare : Fabio Barbagallo comme invité spécial

Pour sa 4e édition, le Festival de guitare international de Madagascar (FGIM) a choisi comme invité spécial Fabio Barbagallo, un artiste italien bien connu par les amateurs de guitare classique. Pour sa participation à ce festival, il jouera à l’Hôtel Le Louvre à Antaninarenina le mardi 4 avril pour une soirée purement italienne. Des plats gastronomiques italiens seront aussi au menu.Le vendredi 7 avril, il se partagera la scène avec Narimanana et John Harpe pour une soirée jazz-bossa.« C’est un honneur pour le FGIM de l’avoir parmi les participants, vu son expérience. Il a une longue discographie et a participé à une longue liste de festivals internationaux à travers les cinq continents », affirme Ravaka Narimanana, présidente du Musician Association ArtistsGuitarists of Madagascar (Maagma), le comité d’organisation du festival. En tout cas, avec la participation d’une pointure de ce genre, le festival gagne en galons !

Anjara Rasoanaivo