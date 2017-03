Photographie : Ramily, le père du Noir et Blanc a tiré sa révérence !

La maladie a eu raison de lui. Razafindrazaka Emile, l’un des premiers propriétaires et techniciens de laboratoire photographique de Madagascar, voire d’Afrique, s’en est allé hier à 78 ans.

Ramily, un nom reconnu et connu des tous, pas seulement des passionnés de photographie, mais également des artistes et mêmes des hommes politiques. « A l’époque où le numérique n’était pas encore d’actualité, on devait passer par plusieurs étapes avant de voir sa photo sur papier. De la réception des pellicules à la mise en pochettes, le technicien de laboratoire photo traditionnel suit toute la chaîne de développement des photos. Etant le seul à posséder un laboratoire photo, tout le monde venait chez Dadamily. Ricky, Njakatiana, Nônô, Thiera Bruno, Andriamanjato Richard et même des anciens Présidents comme Monja Jaona, ou encore Zafy Albert, tous tiraient leurs photos dans le laboratoire de mon père », se rappelle Hery Razafindrazaka, fils du défunt. De la photographie, Ramily n’en était pourtant pas très fan au début. A 17 ans, quand il commença à travailler avec un photographe étranger, il eut comme un coup de foudre. Il se prit de passion pour ce métier de technicien de laboratoire photo, allant même jusqu’à créer son propre laboratoire à la fin des années 50. « Il a appris en autodidacte ». De nombreux photographes et journalistes, entres autres Stéphan Jacob, Tsilavina Ralaindimby, Daniel Rakotoseheno, Johnny Ralison, Sylvain Ralaivaohita et Fidisoa ont beaucoup appris de lui. Dadamily était effectivement un homme généreux qui, contrairement à d’autres, ne gardait jamais rien pour lui. « Tout ce qu’il savait, il le transmettait et le partageait, sans se faire prier, à tous ceux qui lui demandaient conseils ». Dadamily, un homme fort généreux qui laissera un grand vide derrière lui.

Mahetsaka