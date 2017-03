Cemes Soanierana : Du salegy awoe avec Fandrama

« Nous ferons en sorte qu’à aucun moment, la piste ne soit vide. Tout le monde va danser, jusqu’ à en suer. Nous allons tout faire pour ». Des paroles qui sonnent déjà comme la promesse d’une bonne, voire même d’une excellente soirée. Après avoir fait danser les Mahorais au rythme de son salegy awoe à Mayotte, Fandrama s’apprête à réaliser le même exploit au Cemes Antanimora. Depuis le début de l’année, le chanteur n’a effectivement cessé de sillonner la Grande Ile et a continué sa tournée à l’île sœur. « Homme tempête » qu’il est, Fandrama a fait des dégâts, dans le bon sens du terme, partout où il est passé. Les gens ont dansé, encore et encore. Ce soir, il sera d’autant plus, entouré de toute son équipe. Ils seront un peu moins d’une vingtaine à assurer l’ambiance. Envie de déstresser, de tout oublier et de danser jusqu’au bout de la nuit? Fandrama n’attend plus que vous.

Mahetsaka