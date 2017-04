Festival du flamenco : Clôture en apothéose à l’Urban Café

Samedi dernier, Inma « La Carbonera », José Manuel Tudela à la guitare et José Calan (danseur) ont enflammé l’Urban Café Antsahabe. Ambassadeurs reconnus de cette expression artistique unique qu’est le flamenco, ils ont fait passer à l’assistance venue très nombreuse une soirée mémorable, sous les couleurs de l’Andalousie

Samedi soir, les amoureux du flamenco ont rempli l’Urban Café Antsahabe à ras-bord pour vibrer et danser une dernière fois au son du flamenco ! La soirée a commencé vers 20h30 et l’assistance, cosmopolite, s’impatientait déjà. Tout comme ce fut le cas à l’Institut Français de Madagascar où les artistes furent ovationnés. L’assistance reflétait la diversité culturelle dans toute sa splendeur, où échange et partage étaient maîtres-mots. La communauté hispanophone était certes en grand nombre, mais il y avait également des Malgaches, des Anglo-saxons, des Africains, etc. tous unis par l’amour de cette danse et de cette musique andalou qu’est le flamenco. En appréciant le flamenco, on se rend compte de la proximité entre l’Andalousie et le Maroc, surtout dans la manière de chanter, la sensualité et parfois une nostalgie vibrante se dégage de la musique et de la danse. L’ambiance était « muy caliente », les artistes étant au plus près du public. Ce dernier était d’ailleurs ravi de pouvoir danser avec eux ; quelques chanceux ont même pu faire une « pause photo », histoire d’immortaliser cette soirée inédite ! La deuxième partie a été animée par Solo Andrianasolo qui n’a pas démérité en proposant son flamenco à la sauce malgache ; en tout cas, le public a apprécié !

Luz R.R