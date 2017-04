Dôme Ankorondrano : Le « Tanora masina » Itaosy en concert

Rendre grâce pour toutes choses ! 15 ans, un évènement que les membres de l’école de dimanche de l’église Loterana Androhibe Finoana ont décidé d’organiser dans la joie et la liesse. Pour eux, il est effectivement important d’entretenir leur relation avec le Seigneur par des psaumes, des hymnes et des cantiques spirituels, chantant et célébrant ainsi de tout leur cœur les louanges du Seigneur. Pour célébrer ce quinzième anniversaire, ils ont donc décidé de louer le Seigneur à travers un grand concert évangélique qui mettra en scène le « Tanora masina » Itaosy, au dôme rta Ankorondrano, ce dimanche 9 avril. La chorale va interpréter toutes ses belles compositions : « Vonjeo ny taninay », « Mamela ny nosinay », « Kalvary »… Le KT Ambatovinaky sera là en tant que guest. Les tickets sont déjà en vente, à la radio « Tenin’ny fiainana » (RTF) et « Tsena zina Analakely ».

