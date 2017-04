Musique : Joel Rabesolo trio à l’Is’art Galerie

Ceux qui étaient de sortie le week-end dernier ont eu droit à un jam improvisé, et la grande surprise de voir Joël Rabesolo, de passage à Madagascar alors que le virtuose suit des études au Conservatoire Royal de Bruxelles. Joël Rabesolo sera en concert avec son trio, composé de Miora Rabarisoa au percu-drum et Ranto Rakotomalala à la basse. La soirée est programmée pour ce samedi 8 avril à partir de 19h à l’Is’Art Galerie à Ampasanimalo. Un rendez-vous unique puisque le guitariste ne semble pas avoir booké une autre date ailleurs. Pour ce passage, le trio, qui sont des amis dans la vie, vont certainement éblouir le public à travers leurs interprétations et leurs prestations qui dépassent toutes les espérances. Joël Rabesolo à la guitare, c’est découverte et une redécouverte car l’artiste a littéralement plus d’une corde à son arc. Avec Miora Rabarisoa, qui laisse ses batteries parler à sa place, et un Ranto Rakotomalala qui se tient prêt à tout moment, la soirée s’annonce exquise. Le rendez-vous est pris, les réservations sont conseillées !

Anjara Rasoanaivo