Escale artistique Ariandro : Les retrouvailles de Fanja Andriamanantena et de Joël Rabesolo

« Je suis parfois tentée de ne plus me produire, de laisser les jeunes prendre les devant et d’être un simple spectateur. Ce qui ne signifie pas pour autant que je prends ma retraite artistique. Je serai là mais seulement en tant qu’auteur/compositeur », lance Fanja Andriamanantena. Quand « maman » retrouve son « fils » après de longs moments loin de l’autre, elle ne peut cependant s’empêcher d’être envahi par ce sentiment étrange qui l’a maintes fois gagné dans le passé : celui de vouloir se retrouver sur scène. Pour le bref passage de Joël Rabesolo au pays, Fanja voulait donc marquer le coup, partager la scène avec le guitariste. Tous deux vont investir l’Escale Artistique Ariandro, Andohanimandroseza. « Nous allons revisiter certaines de mes chansons et nous faire plaisir en interprétant certaines des compositions de chanteurs que nous apprécions, à notre manière », selon toujours Fanja A. En seconde partie, d’autres artistes, pour ne citer que Haingo Andriamanantena et Moumtaz Nyeora les rejoindront sur scène. Les retrouvailles de « maman » avec son « fils », c’est un évènement à ne rater sous aucun prétexte !

Mahetsaka