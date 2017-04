Guide du week-end

# Vahombey au BC Blues. En novembre dernier, Ikaky Ravaho a sorti « Blues ». Depuis, il a multiplié concerts et apparitions publiques et renoué avec ses inconditionnels. Cette année, le programme reste le même : faire le plus de scène possible. Vahömbey continue d’investir la scène. Ce soir, il invite donc les amateurs de bonne musique à se joindre à lui pour le découvrir, apprécier ses nouvelles compositions, ou se remémorer le bon vieux temps, tout simplement. Sa prestation sera précédée du vernissage de l’expo de Zandina que le public retrouvera pendant toute la soirée ainsi que la projection de « Wrong connection », le court métrage d’Ando Raminoson & Colin Dupré.

# AmbondronA au Saint Etienne Ambanidia. Pour remercier ce public qui ne cesse de le soutenir, AmbondronA se produit aussi souvent que possible. Pas seulement au Palais des Sports ou à Antsahamanitra, mais partout où se trouve son public. Cette fois-ci, c’est au Saint Etienne Ambanidia qu’il va se produire. Avis aux amateurs !

# Festival de guitare au Louvre. La fête continue, au bonheur des amoureux de guitare, de Brassens en particulier. Ce soir, Xavier Gonon, Narimanana et Bertrand Ficini, dans le cadre du festival de la guitare, vont en effet reprendre les grands tubes de cet artiste français. La gastronomie française sera également à l’honneur.

# Poa-tsatroka ho an’i Fidimalala au CCesca. Un après-midi kalon’ny fahiny ! C’est ce que concoctent R’Imbosa et Angolan’Imerina demain à 15 heures. Un concert en hommage à Fifimalala, guitariste et membre du groupe Barijaona. Un rendez-vous qui replongera les spectateurs dans les années 60.

Mahetsaka