Njila et Poopy : Concert très attendu ce dimanche

Cela fait des semaines que le groupe Njila et Poopy se préparent pour retrouver leurs fans au Palais des Sports de Mahamasina ce dimanche à partir de 15h.

Alors que dans les années 80, le groupe Njila apportait un souffle nouveau à la variété locale, leur succès fulgurant a marqué toute une génération. Le groupe a révélé la timide chanteuse Poopy, qui a imposé sa touche dans le groupe. De 1983 à 1989, elle partage toutes les scènes du groupe, puis prend son envol pour une carrière solo en 1989. Son succès est immédiat, avec sa voix langoureuse, sa musique mélodique, et des paroles qui touchent de près la vie amoureuse des filles, Poopy a conquis le cœur des fans de Njila et tout un autre public. Quelques années après le split, Njila s’éclipse de la scène locale et part s’installer dans l’Hexagone. Poopy, elle, continue son épopée dans le pays.

Retrouvailles. Alors que durant plus d’une décennie, Poopy s’écarte du showbiz, la chanteuse renoue avec la scène et retrouve son public. La magie est restée intacte, et Poopy égale à elle-même. C’est donc très légitimement qu’elle retrouve ses anciens camarades de Njila pour un grand concert inédit. Déjà, les billets se sont vendus comme des petits pains. Au Palais des Sports dimanche prochain, les chaudes retrouvailles avec les fans s’annoncent émouvantes, sinon mémorables.

Anjara Rasoanaivo