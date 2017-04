Comédie musicale : Gégé Rasamoely et Clara dans « Sous le ciel bleu de Tanà »

Pour ce Lundi de Pâques, le duo Gégé Rasamoely et Clara innovent dans leur concept en proposant une comédie musicale sur une romance entre deux amoureux. Le tout mis en chanson par le groupe Diarin’ny kintana, sur des tubes des artistes des années 1957 à 1960, pour un répertoire de plus d’une quarantaine de chansons. Le rendez-vous est fixé au CC Esca à partir de 14h30.

Il était une fois une vie où les mots avaient leur pesant d’or. Les fautes d’orthographe pouvaient faire perdre du charisme, les figures de style de vrais plans de séduction, et des plumes parfumées pour écrire un mystère pour faire languir. Il était une fois cette époque où les lettres étaient les seuls moyens de communication entre les jeunes couples qui se séduisaient entre eux. Eh oui, ces moments où la lecture des épistyles venant de son amoureux était excitante, puisque l’on prenait du temps pour lire, comprendre, et réfléchir à la réponse. Pour les jeunes de cette époque, l’échange de lettres était un vrai rendez-vous. « Sous le ciel bleu de Tanà », comme on l’écrivait en ce temps là, est le titre de la comédie musicale interprétée par Gégé Rasamoely et Clara, pour raconter cette époque révolue. Le spectacle promet d’être hors du commun, emprunt d’un parfum de nostalgie car les chansons qui illustreront la comédie musicale s’étendent des années 1957 à 1960.

44 chansons. Ce sera donc cette nouveauté en matière de spectacle que le duo Gégé Rasamoely et Clara, qui ont longtemps fait les beaux jours des théâtres radiophoniques sur la RNM, va mettre en scène. Les chansons seront celles de Rambao, Railovy, Ludger Andrianjaka, Kintana 3, Voanio, Barijaona, Naly Rakotofiringa, RR Majunga, interprétées par le groupe Diarin’ny Kintana. Plus d’une quarantaine de titres seront au répertoire pour faire vivre cette romance, et ce groupe, qui a participé au « Hiran’ny omaly », entend bien reprendre ces chansons et en être à la hauteur. En tout cas, pour un spectacle inédit, le concept l’est, et les deux comédiens vont certainement marquer ce long week-end pascal.

Anjara Rasoanaivo