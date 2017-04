Majunga en fête : « Zoma folk manala azy » avec Tselonina et Telorima au Mafilotra

Elles sont jumelles et partagent la même passion pour la musique. Si l’une excelle à la valiha, l’autre se distingue par sa maîtrise de la guitare. Il s’agit de Rojo et Fanja du groupe Telorima. Si les jeunes d’aujourd’hui ont une préférence pour les rythmes plus urbains aux couleurs africaines, elles, ont un penchant pour le folksong et le kalon’ny fahiny. Sur scène, elles interprètent les tubes de Barijaona et de tous ces autres groupes connus autrefois, mais à leur sauce. Les rares fois où elles se sont produites, le public a toujours été sous le charme, comme ce fut le cas lors de leur prestation au Trass avec Tselonina le 31 mars dernier. Ce vendredi 14 avril, c’est à Majunga qu’elles vont se produire. Leur groupe, Telorima, va encore partager la scène avec Raintse. « Zoma folk manala azy », c’est ainsi que s’intitule l’évènement auquel participe la formation. Un rendez-vous qui entre dans le cadre de « Majunga en fête », une manifestation organisée par l’office du tourisme de Boeny. « Zoma folk manala azy » avec Tselonina et Telorima au Mafilotra, c’est au restaurant Mafilotra Majunga Be à partir de 20 heures.

Mahetsaka