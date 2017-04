Interview : Kemyrah, en solo au CGM

Kemyrah, qui vient de sortir son mixtape, va se produire en solo ce 29 avril au CGM. Un premier grand pas pour cet artiste du trap qui commence à tracer son chemin. En pleine préparation de ce live, il répond à quelques questions pour parler de ce live. Interview.

Quelques mois après la sortie de votre mixtape, vous allez monter sur scène en solo. Comment appréhendez-vous cela ?

Premièrement, organiser ce concert était bien difficile, car que je suis en autoprod, donc je fais tout moi-même. Heureusement que mes camarades chanteurs, beatmakers mais encore DJ étaient là pour me soutenir en acceptant de participer au concert de promotion du mixtape. En tout cas, je suis bien content de pouvoir organiser mon propre live, car c’est en quelque sorte un processus important dans la vie d’un artiste en herbe pour se faire un nom dans le monde du showbiz. Le concert verra la participation des groupes ou artistes ayant participé dans ce Mixtape. Il y aura entre autres Sckariota, Double’NN, Arione Joy, Rak Roots, Nazarene, Jiol’Ambup’s, Zazaluck, Mista, Elita ou encore Willy West. Mais de nouveaux talents comme Rizz Lion et Steph Two seront aussi invités comme guests. Le spectacle commencera à partir de 14h et se divisera en trois parties. Dans la première partie, les invités se rallieront sur la planche pour interpréter leurs titres pendant une douzaine de minutes. La deuxième partie par contre sera réservée pour l’interprétation des titres communs (les featuring figurant dans l’album). Et enfin dans la dernière partie, j’interprèterais mes propres morceaux.

De quoi sera fait le répertoire ?

Je monterai sur scène durant la seconde partie pour interpréter les chansons en featuring avec les invités. Je serai sur scène pour chanter « Vola Maloto » avec Gigstha du groupe Elita, « Real » avec Mista, « RTV » avec DaGun de Jiol’ambups, « Ny Lalako » avec Double’NN et Nazarene ou « Akorinao Zay » avec Willy West représentant de MGM Tamatave et bien d’autres encore. Pour l’occasion, je chanterai une dizaine de chansons. Des anciens titres ne figurant pas dans le Mixtape et bien sûr les song solo dans l’opus comme « Kemy-Rap » part 1 et 2, « Iza marina », « Inch’Allah », ou encore « Fawless ». Sur scène, je serai accompagné de Harris Teddy qui n’est autre que mon beatmaker officiel également membre du label Flawess Music Entertainment.

Et la suite du projet après ce concert ?

La suite du projet sera de réaliser beaucoup de clips. En ce moment, je n’ai pas encore plusieurs clips, mais on prévoit d’en réaliser plusieurs très prochainement. D’ailleurs, les fans sont nombreux à attendre des nouveautés de notre part. Mais aussi, je suis actuellement en pleine préparation d’un autre album. Je ne connais pas encore sa date de sortie, mais tout ce que je peux dire, c’est que cet opus sera exceptionnel et sera bien différent du précédent. Je travaille aussi avec plusieurs beatmaker qui vont m’aider à sa réalisation. Un nouveau style musical se basant toujours sur du rap, mais mélangé avec d’autres ingrédients musicaux comme le rock, ou même la soul et pourquoi pas le jazz.

Recueillis par Anjara Rasoanaivo