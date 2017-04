Musique : Donagasy, pour valoriser la musique du terroir

En ce début d’année, Rajery, qui ne tarit jamais de bonnes idées, a monté le groupe Donagasy, qui réunit plusieurs musiciens traditionnels malgaches. En interprétant des chansons folkloriques de diverses régions de l’île, ils comptent valoriser la musique du terroir malgache.

Valoriser la musique du terroir, et en faire une belle ambassadrice du pays lors des rencontres nationales et internationales à travers les festivals. C’est un peu le leitmotiv de Rajery, fondateur du festival Angaredona, et à l’origine du groupe Donagasy, qui réunit une belle brochette de musiciens qui évoluent dans le domaine de la musique traditionnelle malgache. Donné Sahondrafina, à l’accordéon et au violon, Daniel Ramaroson, valihiste, Doda, qui joue du kabosy, issu du groupe Kabosy Spirit, Jerry à la guitare, Fabrice à la flûte, de RakotoFrah Junior, Rainitelo, percussioniste de Tambour Gasy, Zo, également percussioniste du groupe Rajery, Nestor de RakotoFrah Junior, Vy, chanteuse, Rijakely du groupe Madafeo, et Mamina à la guitare. Tous des artistes qui gravitent autour de Rajery, qui fait de son festival un réel label garantissant la qualité, mais surtout l’âme de la musique malgache.

Folklore. En créant ce groupe, Rajery veut valoriser la musique malgache, et lui donner la place qui lui incombe. La musique malgache est riche, et pas seulement de ses musiciens, mais surtout de la variété des influences de chaque région, et aussi de l’originalité des instruments de musique que les musiciens fabriquent eux-mêmes. Le groupe se produira pour la première fois à Ambositra à l’occasion du Mampiray Tour le 28 avril prochain. Un premier pas pour ce groupe nouvellement formé, avant de partir à l’étranger pour une tournée internationale. Avec comme répertoire les chansons folkloriques du pays, telles que le hiragasy, le vakisova, le antsa sakalava, le horija betsileo… qui retrouvent une deuxième vie à travers leur interprétation.

Anjara Rasoanaivo