Clash info : Bolo et ses amis en live !

Deux ans après son lancement, Clash info va à la rencontre de ses téléspectateurs et se produira en live, le dimanche 29 avril, au CCesca.

Ils ne sont pas journalistes mais ont trouvé le moyen d’accrocher les gens. Le concept ? Aborder les sujets d’actualité différemment. Ils ont en effet choisi de les présenter de manière plus conviviale, avec une petite touche musicale, beaucoup d’humour et bien sûr, en toute impartialité! Une formule qui a tout de suite fait mouche et accroché ceux qui suivent de près l’actualité, même les jeunes qui d’habitude, ne s’y intéressent pas. En deux ans, « Clash infos » est devenu le rendez-vous à suivre, et Bolo et son équipe, des figures incontournables dans le milieu artistique et culturel. Pour justement célébrer ces deux ans de complicité avec son public, l’équipe de Clash info, donc d’amen communication, s’est dit qu’il était plus que temps pour Bolo de retrouver ses inconditionnels en direct. Le dimanche 29 avril, « Clash info » sera présenté non plus sur le petit écran mais au CCesca.

Best of. Ce 29 avril, Clash info revisitera tous les faits marquants d’actualité nationale et internationale. La formule, pour ce live reste la même que sur le plateau sauf que cette fois, les fidèles de l’émission pourront s’adresser directement au présentateur et lui demander d’aborder tel ou tel fait marquant, sur le coup. « Généralement, j’écris mes textes à l’avance mais cette fois, je me lance un défi : pouvoir improviser, à la demande du public », précise Bolo qui sera d’ailleurs accompagné d’« envoyés spéciaux ». « Slameurs, rappeurs, chanteurs, musiciens… la plupart des artistes que j’ai invités et qui ont défilé sur le plateau tout au long de ces deux années, honoreront le rendez-vous », selon toujours le présentateur de l’émission. Pour être du rendez-vous, il est vivement recommandé de réserver sa place dès maintenant au Telma Shop zoom Ankorondrano.

Mahetsaka