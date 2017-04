RFC : Les courts en fête et en compétition !

Ils étaient plus d’une centaine à avoir envoyé leurs réalisations. 22 seulement ont eu la chance d’être sélectionnés. Le public pourra découvrir les films en compétition dès demain à l’IFM Analakely.

C’est parti pour le plus grand rendez-vous cinématographique malgache ! Le compte à rebours est effectivement bien lancé pour la douzième édition des Rencontres du Film Court. Le festival a débuté officiellement samedi soir à l’IFM Analakely par « A Million Things », une expérience audio et visuelle inédite. Partis d’une sélection d’images cinématographiques tournées par le grand ethnologue français Jean Rouch, les deux musiciens mozambicains Tiago et Pedro ont mené une véritable recherche musicale aboutissant à la création de ce ciné-concert. Entourés sur scène par une multitude d’objets et d’instruments, ils proposent à l’image projetée une nouvelle narration musicale, entraînant ainsi le spectateur dans un récit immersif, incarné, marquant le centenaire de la naissance de l’ethnologue. Hier, les plus chanceux ont déjà eu la chance d’expérimenter « les RFC en ballade ». Ateliers, rencontres et diverses projections sont également prévus au menu de cette douzième édition. Les compétitions officielles ? Elles débuteront dès demain soir. Ce sont en tout 22 films sélectionnés qui seront projetés tour à tour à l’IFM afin que le public les découvre et juge par lui-même de la créativité des réalisateurs et de l’originalité de leurs œuvres. On retrouve cette année les catégories Fiction panafricaine et Documentaire panafricain. Le zébu d’or national prix du public est également lancé. Pour cette édition, le prix « Hors champs » a été mis au point pour encourager les talents de réalisateurs émergents. Pour vivre en direct l’émotion et les surprises RFC, rendez-vous chaque jour à l’IFM. Plusieurs activités y sont proposées quotidiennement.

Mahetsaka