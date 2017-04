Cercle Franco-Malgache : Place aux « Cabarets du Cercle » !

Ce vendredi 28, le CFM Anosy lancera ses « Cabarets du Cercle », qu’il propose à tous ceux qui recherchent une formule dynamique et originale pour leurs vendredis jolis… Jouissant d’un cadre convivial et privilégié en plein centre ville, le lieu n’est plus à présenter. De plus, il dispose d’un parking sécurisé pour rassurer ses clients. Ses soirées cabarets hebdomadaires seront l’occasion pour les noctambules et mélomanes de découvrir toutes les facettes de la musique malgache tout au long de l’année.

Ouverture. La soirée de lancement des « Cabarets du Cercle » aura lieu ce vendredi 28 avril au CFM Anosy. Elle débutera d’abord à 18 h par un « after-work » musical animé par des jeunes musiciens bien connus des mélomanes. Ensuite, Iraimbilanja donnera le coup d’envoi à 21 h avec des invités choisis spécialement pour l’occasion. Enfin à 23h, l’ambiance rock cèdera la place à la soirée « dancing » pour une clôture en beauté !

Exceptions. Pour deux semaines du mois de mai, il y aura deux exceptions qui confirment la règle, à savoir : le jeudi 4 mai et le jeudi 18 mai pendant lesquels les « Cabarets du Cercle » se tiendront. Un café littéraire débutant à 15h précédera ces soirées cabarets. Il s’agit d’une occasion pour le monde de la Culture de se retrouver pour débattre des sujets socioculturels et artistiques. Naturellement, tous les artistes sont encouragés à y participer. En revanche, les cabarets suivront leur cours normal durant les semaines restantes. Pour ceux qui veulent réserver, une infoline est disponible au numéro : 034 93 471 51.

Luz R.R