Cinéma : « Safidim-pitiavana », le film qui sera joué en live !

Un film se regarde généralement sur le petit écran ou dans des salles de cinéma. Cette fois cependant, il sera joué sur scène. Le 1er mai, les jeunes de la FJKM Zoara Fanantenana Ambohipo vont présenter « Safidim-pitiavana », un film en live, sur la scène du Palais des Sports Mahamasina.

Pas de tournage et encore moins de projection, mais beaucoup de répétitions par contre. « Contrairement à ce que s’imaginent la plupart des gens, le concept du film en live est différent du théâtre et n’a rien à voir avec celui de la comédie musicale. Il n’y aura pas de chansons entre les prestations. Les acteurs devront suivre à la lettre le scénario. Et puis, il va y avoir beaucoup de monde, 11 acteurs dont deux principaux et des figurants », explique une responsable. La scène va être décorée et installée autrement que dans ces genres de manifestations. Les organisateurs ont préparé toute une logistique. D’ailleurs, les participants sont passés en studio pour faire des enregistrements. Autrement dit, les acteurs devront se conformer mot pour mot aux textes préenregistrés. « Ils ont beaucoup répété, car les textes doivent absolument être appris par cœur. Ils n’ont pas droit à l’improvisation. Même les rires doivent être conformes ». Les acteurs ne porteront pas de micro. « Ils seront ainsi libres de circuler et ne seront aucunement gênés par ces appareils ».

Gratuit. L’histoire ? Elle est celle de deux jeunes gens, Kiady et Soatiana. Lui est amateur de sport mécanique, elle, est étudiante. Ils se rencontrent à Tana, mais c’est au Canada, ville où les deux acteurs sont désormais installés que l’aventure, la vraie, commence. Les spectateurs, à travers les installations et les différents dispositifs auront donc l’impression de voir un film tourné au Canada, avec bien sûr des acteurs qui eux, seront bel et bien sur la scène du Palais des Sports. « Safidim-pitiavana », une histoire d’amour, où se mêlent drame et romantisme, à voir en live ce lundi 1er mai. Les tickets, pour ceux qui sont tentés par l’expérience, sont déjà disponibles, gratuitement, au Super music.

Mahetsaka