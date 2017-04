Mily : Ambiance rétro pour la soirée vinyle

On connaît sa voix, mais on connaît surtout sa passion pour la musique des années 60 à 80. Si Mily a totalement conquis une certaine frange des auditeurs à travers son émission spéciale pour les chansons des années rétro, c’est donc tout à fait normal pour cet animateur vedette d’électriser une soirée rétro et nostalgique, histoire de replonger dans cette belle période. Mily sera ce soir au restaurant BC Blues à Antaninarenina, pour une soirée vinyle, avant l’ambiance discothèque. Un afterwork autrement !

Anjara Rasoanaivo