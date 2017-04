Vendredi joli

# Da flesh au Kudéta Anosy. Considéré comme une découverte musicale des plus jouissives où les sonorités de rock traditionnelles et la musique électro se combinent avec brio, Da Flesh est un groupe à découvrir absolument. Accompagné en live par le VJ Chroma Key, Virus Eye ( Hybreed et Rikhardo) et le Bacar ( Fucker)envoient un punk rock électro costaud. Pour amateurs de gros son !

# Farakely au Piment Café Behoririka. Les gens la connaissent surtout à travers le groupe Randrantelo. Farakely, c’est cependant une chanteuse qui a beaucoup plus à offrir. Ce soir, ceux qui rêvaient de la voir autrement pourront la retrouver sur la scène du Piment café Behoririka.

# Ony chante Mike Brant au café de la Gare Soarano. Grand fan de Mahaleo et amoureux de ba-gasy et de folk, Ony a également une autre facette : celui de crooner. Il adore particulièrement les compositions de Mike Brant. Ce soir, en hommage à son idole, disparu il y a quarante-deux ans, il va tenir une soirée au Café de la Gare.

# Kiaka au Karibotel Analakely. Pour le plus grand bonheur de ses fans, Kiaka va aligner ses titres les plus connus, au grand bonheur de ses fans. De « Atolotro anao » à « Rovako » en passant par « Mozika rock » ou encore « Rock’n roll namako », la jeunesse des années 90 va avoir droit à une soirée des plus enflammées.





# Arnaah au Jao’s pub Ambohipo. Arnaah, un nom qu’on ne présente plus. Des morceaux tels que « Magneva », « Anao io tiako » ou « Fa tara », passent en boucle à la télé et à la radio et restent collés aux lèvres des ados de toutes les cours de récré. Son registre « tropical urbain » fait d’elle l’une des ambianceuses les plus suivies du moment, avec de sérieux arguments côté plastique.

# Rah-Chicky au restaurant Telozoro Andrefan’Ambohijanahary. Rah-Chicky, un artiste qui se distingue par ses paroles pour les moins originales. Ses fans se souviennent certainement de ce titre où il chante sa mort. « Faites de la place à toutes mes ex, donnez-leur les meilleures places. Quant aux fameux famangiana, ils iront à mes enfants (…) Ma veillée funèbre durera une semaine entière et se tiendra soit au Palais soit à la Tranompokonolona… de Malacam », fredonne-t-il à travers ce titre plus qu’inédit. Mais les airs inédits, il en compte plusieurs et ce soir, tous figureront au répertoire.

# Bodo au Trass Tsiadana. 25 ans de scène au compteur mais toujours aussi époustouflante sur scène. Si certains perdent de leur punch et de leur professionnalisme après avoir vécu le même parcours, Bodo semble, quant à elle, avoir repris un second souffle. Ce soir, ses inconditionnels pourront en juger par eux-mêmes. La diva va investir le Trass pour une soirée de convivialité durant laquelle elle fera voyager les gens 25 ans en arrière.

Mahetsaka