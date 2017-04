Danse : D’Pendanse revient à Mada

La troupe D’Pendanse, qui s’est déjà produite à Madagascar en 2015, sera de retour pour les 27 et 29 juin pour un nouveau spectacle de danse avec de nouvelles chorégraphies et des effets spéciaux.

La première édition qui s’est tenue à Antananarivo en 2015 a été un réel succès. Il faut dire que grâce à l’émission de téléréalité sur la danse diffusée sur TF1, et parce que beaucoup de Malgaches ont l’opportunité de suivre cette émission, la troupe de danse D’Pendanse est bien connue. Les deux spectacles se sont tenus à guichets fermés, ce qui a encouragé les organisateurs, l’association CID Madagascar, ou Conseil Indépendant de Danse Madagascar, à réitérer l‘expérience. Pour cette année, et pour marquer la deuxième édition, la troupe D’Pendanse fera escale sur Madagascar pour deux représentations : le 27 juin au CCI Ivato et le 29 juin au Palais des Sports de Mahamasina. Maxime Dereymez, Katrina Patchett, Denitsa Ikonomova, Jade Geropp, Chritian Millette, Yann-Alrick Mortreuil, Guillaume Foucault et Emmanuelle Berne seront bien là, et offriront un spectacle éblouissant hors du commun, avec des effets spéciaux comme on n’en a encore jamais vu. C’est en tout cas ce que promettent les organisateurs qui ont réuni la presse hier pour d’ores et déjà annoncer l’événement. Pour le spectacle au Palais des Sports, d’autres troupes de danse locales assureront la première partie. Ensuite, la troupe D’Pendanse montera sur scène pour trois bonnes heures de nouvelle chorégraphie originale, celle que la troupe présente dans le cadre de sa tournée Océan Indien qui passe également par La Réunion et Maurice.

Anjara Rasoanaivo