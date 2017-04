Guide du week-end : Mr Sayda et Dadi Love à l’affiche

Sacré artiste de l’année lors de la RDJ Awards, Dadi Love est sur tous les fronts. Ambianceur hors pair, il est sollicité partout et navigue de scène en scène. Pas question de prendre du temps. Apprécié pour ses textes très urbains et son rythme très actuel, Sayda fait également partie des artistes les plus en vogue du moment. Avec sa jolie frimousse et une beauté plastique qui en fait rêver plus d’un, Elodie s’est très vite connaître dans le monde du showbiz. Ce 1er mai, Dadi love, Mr Sayda et Elodie vont retrouver leurs inconditionnels au Club nautique Ivato. D’autres artistes vont également compléter l’affiche.

# Mahaleo à Antsahamanitra demain après-midi. Le groupe mythique continue d’enchanter ses inconditionnels. Après son grand succès au Palais des Sports, Dama et ses complices de scène ont décidé de donner un nouveau concert, mais cette fois à Antsahamanitra. Le répertoire sera composé d’une cinquantaine de titres. Les portes seront ouvertes dès midi. A 14 :30 tapantes, le concert débute. Pour ceux qui n’ont pas encore eu leurs tickets, il est fortement conseillé d’arriver tôt.

# Stenny au Coliseum le 1er mai. Son dernier concert à Antsonjombe remonte à plus d’une quinzaine d’années. Aujourd’hui, Stenny va à nouveau remonter sur la scène du Coliseum.

# Clash info live au CCEsca. Bolo et « ses envoyés spéciaux » donnent rendez-vous à ses fans pour le meilleur de l’actualité nationale et internationale de ces deux dernières années. Cette fois en live, le présentateur de l’édition d’informations offrira une prestation qui sera surtout marquée par l’improvisation.

# Jazz day à Antaninarenina. 30 avril, le monde entier célèbre la journée internationale du Jazz. Madagascar n’est pas en reste. A partir de 14 heures, plusieurs artistes vont donc se relayer sur la scène. Nous retrouverons entre autres Niaina Razafindraibe Quartet, Silo Trio, Harty Andriambelo Quartet, Voahirana Andriambelo, Joëlle Claude, Fanaiky Quartet, Solo Andrianasolo Quartet, Elsie, Zara R., Andy Razafindrazaka, Jazz Quart et en special guest, le chanteur et pianiste Kenny Wesley (USA).

Mahetsaka