« Rock Mandrakizay » : Quand Nini et Eric se retrouvent sur une même scène !

L’envie, ce n’est pas ce qui leur manquait ! Aujourd’hui, le rêve devient réalité, pour eux, mais surtout pour ceux qui ont toujours espérer les retrouver un jour sur une même scène. Le 5 juin, Nini et Erick vont être à l’affiche d’un même concert à Antsahamanitra. « Rock mandrakizay », c’est ainsi que s’intitule l’évènement. Autrement dit, le rock : aujourd’hui et à jamais. Pour les deux lead-vocal de Kiaka et de Tselatra, le rock n’est effectivement pas qu’un genre musical, mais un mode de vie. Organisé par Live Prod, ce concert sera une occasion pour les profanes de découvrir que le rock est fédérateur. « Nous voulons montrer que l’un et l’autre ne sont pas rivaux, mais unis dans la musique », explique les organisateurs. Le spectacle durera six longues heures. Le public aura également droit à deux back line. « Chacun aura sa bande de musiciens. Ils vont par contre partager le même batteur : Zozo qui va jouer pour l’un et pour l’autre et sera donc placé au milieu de la scène. Si Nini va interpréter des titres d’Eric ? Oui et vice-versa ». Des surprises ? Ce n’est pas ce qui va manquer pour ce 5 juin à Antsahamanitra.

