Madagascar Mozarteum : Célébration de ses sept ans

Le Madagascar Mozarteum célèbre cette année ses sept années d’existence et organise plusieurs concerts.

Créé en 2010 par sept mélomanes, les concerts du Midi qui se déroulent à l’IFM ont permis de rendre accessible la musique classique au grand public. Le concept est hors du commun, car les concerts se déroulent entre midi et deux. Mais au bout de 78 éditions, le public est désormais habitué au rendez-vous. Cette année, le Madagascar Mozarteum célèbre ses sept années d’existence, et propose une série de programmations : un opéra intitulé « L’amour de loin », une production de Robert Lepage le samedi 6 mai à 16h à l’IFM, une master class de violon par quatre professeurs de La Réunion, les Kwatyor, qui se feront les 8 et 9 mai, un concert de restitution de ce master class le 10 mai, puis un concert avec les KW Kwatyor le jeudi 11 mai à 19h et enfin un concert lyrique le vendredi 19 mai, à l’église Ambohimanoro.

Le programme de la célébration de ces sept ans ne s’arrêtera pas là, d’autres concerts et des projections d’opéra se tiendront tout au long de l’année, du 7 juin au 20 décembre. A terme, un concours de piano se prépare pour l’année 2018.

AnjaraRasoanaivo