Agenda culturel : Kabôsy spirit et IBemaso & co au CGM

Ils œuvrent pour la promotion de la culture betsileo. A travers leurs créations, les gars de Kabôsy spirit mettent en évidence les rythmes typiques de la région dont ils sont originaires. Leur musique ? Elle consiste à marier le kabôsy à des instruments plus modernes. Un mélange intéressant qui plaît déjà aux mélomanes et devrait également plaire aux amateurs de world music.

Assez discret, IBemaso lui, a toujours baigné dans le milieu du blues et du rock. Entouré de Dovs au clavier, Milanto et lui-même aux guitares, Harty Andriambelo à la basse et Cédrik à la batterie, IBemaso va emmener ses inconditionnels dans son univers musical. Connu comme étant un vidéaste, IBemaso, ce soir, va mettre sa casquette de musicien et chanteur.

Mahetsaka