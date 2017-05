Cercle Franco-Malgache : Un café littéraire pour repenser la « culture »

Le concept est de créer un cercle de réflexion sur la culture. Au Cercle Franco-Malgache à Anosy, quelques intellectuels et des opérateurs culturels se sont rassemblés jeudi dernier pour lancer le Café Littéraire. Pour cette première édition, le thème choisi a été l’industrie culturelle, la littérature, la poésie. Le débat a été animé par Manitra Andrianjohary, et la soirée a été ponctuée de musique avec Kolibera. Tout a été discuté, et les avis divergent parfois, mais tous ensemble, les participants sont tombés d’accord sur la nécessité de définir la culture dans toute sa splendeur. Chaque semaine, le CFM compte organiser ce genre de réflexion. Et tous ceux qui oeuvrent dans le domaine du développement culturel sont conviés à y assister. Chaque semaine donc, il y aura un thème, et un invité. Cela permettra de rentrer plus en profondeur dans un axe donné. L’objectif étant de donner une voix aux opérateurs culturels pour que la culture soit un véritable levier de développement. Prochain rendez-vous ce jeudi à partir de 19h.

Anjara Rasoanaivo